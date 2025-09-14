Fenerbahçe Yönetiminden Trabzonspor Açıklamaları: 'Bu Sene Şampiyon Olacağız' - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetiminden Trabzonspor Açıklamaları: 'Bu Sene Şampiyon Olacağız'

14.09.2025 22:50
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda takımın performansından memnun olduklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sözlerini 'arsızlık' olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımı bu sene şampiyon olarak göreceklerini inandıklarını söyledi. Belgü, Trabzonspor Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşıma ise, "Genç'in yaptığı arsızlıktır, utanmazlıktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte güzel bir akşam olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belgü, "Hem oyuncuları hem de teknik heyeti kutluyoruz. Çok kısa bir süre içinde teknik heyetin etkisini net şekilde oyunda gördüğümüzü düşünüyoruz. Fenerbahçe yüzde 73'le oynadı, hep önde bastı. Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımız aynı performansı gösterir. Burada önemli hususlardan birisi, hakemin ilginç şekilde taraf değiştirmesi, daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan etkilendiler diye düşünüyorum. Bizim bir golümüz verilmedi, çok net bir gol, hepimiz de bunu gördük. Ama bununla ilgili fazla konuşacak değiliz" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Metin Genç'in yaptığı arsızlıktır, utanmazlıktır"

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı açıklamayla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine konuşan Belgü, "Gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Trabzonspor Başkanı'nın neler söylediğini bilmiyorum ama maç oynanırken Trabzon Belediye Başkanı, abuk sabuk bir paylaşım yapıp Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi, siyasi bir yer edinmek için, bir belediye başkanının şehrinden oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız, bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz, neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Hepimiz farklı partileri tutuyoruz, ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. Aklı selim, sporda dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla Türk futboluna zarar veriyorlar" şeklinde konuştu.

"MHK'nın mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım"

Karşılaşmanın 11. dakikasında Trabzonspor'un iptal edilen golüyle ilgili düşüncelerini aktaran Belgü, "Benim gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'un golünden önce net bir faul vardı. Zaten bizim sahamızda çok etkileri olmadı. Biz hep rakip sahada oynadık. Bizim verilmeyen golümüz tartışmaya açık. Net şekilde çizgiyi geçtiği görülüyor. Ama VAR hakemleri demek ki görememişler. Nihayetinde bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. 2 senedir bunu gündeme getiriyoruz. Bizim de ilginç şekilde rakiplerimizin kartları verilmiyor. Futbol Federasyonu bu konuyla ilgilenmeli. Biz de gidip kendileriyle görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı söylüyoruz. MHK'nın mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü orta hakem de VAR hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim söyleyecek bir lafımız yok, hata yapılabilir ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar"

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ve Trabzonspor'un ise 2. sırada tamamladığı dönemle ilgili de konuşan Belgü, şunları kaydetti:

"Net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya çalışıyorum ama bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Biz her durumda, her vaziyette burada da oynarız Trabzon'da da oynarız. Sahaya yüreğimizi koyarız, kimseden de korkumuz yok."

"Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun oynattığı futbolla ilgili fikirlerini paylaşan Belgü, "İlk maç bu ama yapılan ön alan baskısını çok beğendim. 11'e 11'iken de iyi baskı oldu. Rakip 10 kişi kalınca 'eyvah' dedik. Rakip 10 kişi kaldığı zaman bizim için işler genelde iyi gitmiyor. Ama burada gayet kontrollü ve iyi oynadık. Trabzonspor da ikinci yarıya akılcı bir planla çıktı. Bizi biraz uyuttular açıkçası. Daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başlayınca Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Trabzonspor, Fenerbahçe, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

