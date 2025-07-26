Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
26.07.2025 13:05
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
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Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını duyurdu. Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler gösterilmeye başlandı. Salonda gerginlik yaşandı, toplantıya ara verildi. Yaşanan gerginliğin ardından Aziz Yıldırım ile Ali Koç kısa süreli konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını duyurdu. Sarı-lacivertliler, teslim edilen 9954 imza beyannamesi olduğunu ve bu beyannamelerden 8468 tanesinin geçerli olduğunu açıkladı.

İMZA SAYISI AÇIKLANDI

Olağanüstü genel kurul için muhalefetin düzenlediği kampanya ile başlatılan imza toplama sürecinde sayılar açıklandı. Kulübe ulaşan toplam imzanın 9 bin 954 olduğu, bin 127 imzanın farklı nedenlerle geçersiz sayıldığı bildirildi.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname 37, geçersiz beyanname bin 23, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının 8468 olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu açıklamıştı. Buna göre seçim için 2 bin 527 imza eksik kaldı.

GERGİNLİK YAŞANDI, TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler gösterilmeye başlandı.Salonda gerginlik yaşandı, toplantıya ara verildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ KAFA KAFAYA GELDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Aziz Yıldırım ile Ali Koç kısa süreli konuşma gerçekleştirdi. Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi. Kısa süren aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Era:
    Yiyin birbirinizi :)) 10 4 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    Beter olun 10 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    NORMAL 9 1 Yanıtla
  • Sezgin Berberoğlu:
    o sene bu sene savaş başlasın.. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi - Son Dakika
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