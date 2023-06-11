Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde

Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 50'inci saniyesinde 1-0 öne geçti.
Rakip savunmanın hatasında araya girerek topu kapan Arda Güler, Batshuayi'ye harika bir pas attı.
Arda Güler'in pasıyla topu önüne alan Batshuayi ise karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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