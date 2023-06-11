Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde

11.06.2023 21:38

Fenerbahçe, İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Başakşehir'e karşı 1-0 önde. Arda Güler'in harika pasıyla Batshuayi'nin attığı gol, sarı-lacivertlileri öne geçirdi.

Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 50'inci saniyesinde 1-0 öne geçti.

ARDA'DAN MÜKEMMEL PAS

Rakip savunmanın hatasında araya girerek topu kapan Arda Güler, Batshuayi'ye harika bir pas attı.

BATSHUAYİ RAHAT BİTİRDİ

Arda Güler'in pasıyla topu önüne alan Batshuayi ise karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den Batshuayi'ye harika asist
50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den Batshuayi'ye harika asist
50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den Batshuayi'ye harika asist
50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den Batshuayi'ye harika asist
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde - Son Dakika
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