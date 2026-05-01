Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor - Son Dakika
Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor

Fenerbahçe\'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor
01.05.2026 11:50
Fenerbahçe\'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor
Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birçok yıldız forma giyemeyecek, Zeki Murat Göle ilk maçına eksik kadroyla çıkacak.

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi kadroda yaşanan eksikler teknik heyeti zor durumda bıraktı. Tedesco sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle, ilk sınavına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

YILDIZLAR YOK, KADRO DARALDI

Sarı-lacivertlilerde Asensio’nun sakatlık riski nedeniyle hazır olmadığı öğrenildi. Nene’nin ise yeniden ağrılarının başlaması nedeniyle maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

CEZALILAR CAN SIKIYOR

Derbide yaşananlar sonrası Ederson, Guendouzi, Brown ve Mert Müldür’ün cezalı duruma düşmesi, teknik heyetin elini iyice zayıflattı. Bu dört önemli ismin yokluğu kadro planlamasını doğrudan etkiledi.

ALVAREZ GERİ DÖNDÜ AMA…

Uzun süredir sakat olan Edson Alvarez’in takımla çalışmalara başlaması olumlu bir gelişme olarak öne çıksa da maç eksiği nedeniyle ilk 11’de olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

KALE TARIK’A EMANET

RAMS Başakşehir karşısında kalede Tarık’ın görev alması beklenirken, savunma ve orta saha hattında da rotasyon yapılacağı öğrenildi. Sol bekte Levent, orta sahada Kante-İsmail Yüksek ikilisi ve kanatta Musaba’nın forma giymesi öngörülüyor.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor - Son Dakika
