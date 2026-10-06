Fenerbahçe\'de de görev yapmıştı! Trabzonspor\'a imza attı

Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, geride bıraktığımız sezon Nottingham Forest'ta Vitor Pereira’nın ekibinde görev yapan Alman kaleci antrenörü Marco Knoop’u teknik heyete dahil etti. Marco Knoop, daha önce Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun ekibinde Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, teknik ekibini genişletmeye devam ediyor.
MARCO KNOOP, TRABZONSPOR'DA
Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis’ın talebi doğrultusunda Alman kaleci antrenörü Marco Knoop ile anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPMIŞTI
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta Vitor Pereira'nın ekibinde görev yapan Knoop, Türk futboluna da yabancı değil. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun ekibinde kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmişti.
THOMAS REİS'İN EKİBİ NETLEŞTİ
Marco Knoop'un katılımıyla birlikte teknik direktör Thomas Reis'ın Trabzonspor'daki çalışma ekibi de şekillendi:
Yardımcı Antrenörler: Ergin Keleş, Ton Lokhoff, Danijel Zenkovic, Jerome Boateng
Kaleci Antrenörleri: Marco Knoop, Candeniz Velioğlu
Atletik Performans Antrenörleri: Murat Bel, Fatih Yıldız
Analiz Ekibi: Mesut Kabahasanoğlu (Analiz Sorumlusu), Furkan Kul (Maç Analisti), Osman Kul (Maç Analisti)
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