Fenerbahçe\'de de görev yapmıştı! Trabzonspor\'a imza attı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, teknik ekibini genişletmeye devam ediyor.

MARCO KNOOP, TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis’ın talebi doğrultusunda Alman kaleci antrenörü Marco Knoop ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta Vitor Pereira'nın ekibinde görev yapan Knoop, Türk futboluna da yabancı değil. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun ekibinde kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmişti.

THOMAS REİS'İN EKİBİ NETLEŞTİ

Marco Knoop'un katılımıyla birlikte teknik direktör Thomas Reis'ın Trabzonspor'daki çalışma ekibi de şekillendi:

Yardımcı Antrenörler: Ergin Keleş, Ton Lokhoff, Danijel Zenkovic, Jerome Boateng

Kaleci Antrenörleri: Marco Knoop, Candeniz Velioğlu

Atletik Performans Antrenörleri: Murat Bel, Fatih Yıldız

Analiz Ekibi: Mesut Kabahasanoğlu (Analiz Sorumlusu), Furkan Kul (Maç Analisti), Osman Kul (Maç Analisti)