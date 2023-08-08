Fenerbahçeli Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanabilir

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, yeni sezonda Samsunspor'un yolunu tutabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'a Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor talip oldu. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, sağ ve sol bek olarak görev yapabiliyor.
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