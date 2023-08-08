Fenerbahçeli Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanabilir - Son Dakika
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Fenerbahçeli Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanabilir

08.08.2023 14:55

Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak, yeni sezon için Samsunspor'un kiralık teklifiyle karşı karşıya. 23 yaşındaki futbolcu, sağ ve sol bek olarak görev yapabiliyor.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, yeni sezonda Samsunspor'un yolunu tutabilir.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'a Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor talip oldu. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'YE BURSASPOR'DAN GİTMİŞTİ

2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, sağ ve sol bek olarak görev yapabiliyor.

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Burak Kapacak, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanabilir - Son Dakika
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