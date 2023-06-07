Fenerbahçeli Futbolcuların Düğünleri Nedeniyle Türkiye Kupası Finalinde Forma Giyemeyecekleri Ortaya Çıktı

11 Haziran'da Başakşehir ile Türkiye Kupası finaline çıkacak Fenerbahçe'de Joshua King ve Miguel Crespo düğün organizasyonları nedeniyle forma giyemeyecek. Düğün ile maçı aynı tarihlere denk getirmeleri tepki çeken futbolcuların planı çok önceden yaptığı ortaya çıktı.

MECBUR KALDILAR

Deprem felaketi nedeniyle maçların sarkması sonrası mayıs sonunda yapılması beklenen Türkiye Kupası finali, haziran ayına sarktı. Deprem olmadan önce düğün organizasyonlarını yapan Crespo ve King ise davetlileri çağırdıkları için mecburen planlarını iptal edemedi.

KING YUNANİSTAN, CRESPO PORTEKİZ'DE EVLENECEK

İstanbul'dan erken ayrılan futbolcular sezonu kapadı. Joshua King, 10 Haziran'da Yunanistan'ın Mikonos adasında, Miguel Crespo ise Portekiz'de evlenecek.