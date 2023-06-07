Fenerbahçeli Futbolcuların Düğünleri Nedeniyle Türkiye Kupası Finalinde Forma Giyemeyecekleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçeli Futbolcuların Düğünleri Nedeniyle Türkiye Kupası Finalinde Forma Giyemeyecekleri Ortaya Çıktı

07.06.2023 10:10

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Joshua King ve Miguel Crespo'nun düğün organizasyonları nedeniyle forma giyemeyecekleri açıklandı. Deprem felaketi nedeniyle maçın tarihi değişince düğünleriyle çakışan futbolcuların planlarını iptal edemeyecekleri belirtildi. King Yunanistan'da, Crespo ise Portekiz'de evlenecek.

11 Haziran'da Başakşehir ile Türkiye Kupası finaline çıkacak Fenerbahçe'de Joshua King ve Miguel Crespo düğün organizasyonları nedeniyle forma giyemeyecek. Düğün ile maçı aynı tarihlere denk getirmeleri tepki çeken futbolcuların planı çok önceden yaptığı ortaya çıktı.

MECBUR KALDILAR

Deprem felaketi nedeniyle maçların sarkması sonrası mayıs sonunda yapılması beklenen Türkiye Kupası finali, haziran ayına sarktı. Deprem olmadan önce düğün organizasyonlarını yapan Crespo ve King ise davetlileri çağırdıkları için mecburen planlarını iptal edemedi.

KING YUNANİSTAN, CRESPO PORTEKİZ'DE EVLENECEK

İstanbul'dan erken ayrılan futbolcular sezonu kapadı. Joshua King, 10 Haziran'da Yunanistan'ın Mikonos adasında, Miguel Crespo ise Portekiz'de evlenecek.

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Miguel Crespo, Joshua King, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Futbolcuların Düğünleri Nedeniyle Türkiye Kupası Finalinde Forma Giyemeyecekleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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