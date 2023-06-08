Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

NE OLMUŞTU?

İsmail Yüksek, ezeli rakipleri Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi yayıncı kuruluşa, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" demişti.