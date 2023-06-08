Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

08.06.2023 21:37

Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Yapılan açıklamada, Yüksek'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI;

İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

İsmail Yüksek, ezeli rakipleri Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi yayıncı kuruluşa, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" demişti.

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İsmail Yüksek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


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