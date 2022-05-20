Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

20.05.2022 15:32

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Serdar, " Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim." dedi.

Fenerbahçe'ye 2019'da transfer olduğunu hatırlatan deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

"Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım."

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise şunları kaydetti:

"Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A'dan Z'ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum."

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

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Serdar Aziz 3 yıl daha sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz 3 yıl daha sarı-lacivertli takımda Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı
Kaynak: AA

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika


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