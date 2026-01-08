Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin ardından Beşiktaş'tan kaleci Mert Günok ve Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile de mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'de bu hamlelerin ardından sıra golcüye geldi. Gözünü yeni golcüsüne diken Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.
Sörloth ile yaptığı görüşmelerden olumlu dönüş alan Kanarya, takımı Atletico Madrid'le de bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu transferi 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir golcü adaylarından biri olan Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta 6 kez ağları havalandırdı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)