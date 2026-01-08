Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde - Son Dakika
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

08.01.2026 21:38
Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü yeni golcüsüne dikti. Sarı-lacivertli ekip, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Fenerbahçe, Sörloth transferini 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedefliyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin ardından Beşiktaş'tan kaleci Mert Günok ve Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile de mutlu sona ulaştı.

ŞİMDİ SIRA GOLCÜDE

Fenerbahçe'de bu hamlelerin ardından sıra golcüye geldi. Gözünü yeni golcüsüne diken Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.

SORLOTH TAMAM, GÖZLER ATLETICO'DA

Sörloth ile yaptığı görüşmelerden olumlu dönüş alan Kanarya, takımı Atletico Madrid'le de bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu transferi 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uzun süredir golcü adaylarından biri olan Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    yav Allah aşkına bu adamı sevmeyen bir tek ben miyim John duran bundan daha iyi biraz daha sabredin form tutacak görürsünüz 6 1 Yanıtla
    Kerim Ayric Kerim Ayric:
    ulan totik tüm sezon bi adama bağlanılırmı futbol cahilli 2 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    20 ocakdan sonra ne yapacaksın adamı iki maç kaçırmış oluyor. Türkiye Ligi'nde şu ağır transferlere de ayar oluyorum 3 0 Yanıtla
