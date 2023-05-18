Fenerbahçelileri çileden çıkartan futbolcu! Tribünler takım önde giderken sadece onu yuhaladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İlk yarıda Diego Rossi 2 net fırsattan yararlanamadı.

5 DAKİKADA 2 FIRSAT

37. dakikada Fenerbahe çok etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin uzak köşeye düşündüğü plasesi direğin yanından auta gitti. Rossi, boş pozisyondaki Valencia'ya pas vermek yerine şutu seçti. İlk yarının son anlarında çaprazda Uğurcan'la karşı karşıya kalan Uruguaylı futbolcu, topla fazla oyalanınca savunma araya girdi. Trabzonspor'un taç kullanmasıyla pozisyon sonuçlandı.

ROSSI'YE PROTESTO

Tribünler hep bir ağızdan Rossi'yi ıslıkladı. Uruguaylı futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden uğultu koptu. Sosyal medyada da Rossi için çok sert paylaşımlar yapıldı.