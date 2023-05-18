Fenerbahçelileri çileden çıkartan futbolcu! Tribünler takım önde giderken sadece onu yuhaladı - Son Dakika
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Fenerbahçelileri çileden çıkartan futbolcu! Tribünler takım önde giderken sadece onu yuhaladı

18.05.2023 21:54

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 2 net fırsattan yararlanamayan Diego Rossi'yi sert şekilde protesto etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İlk yarıda Diego Rossi 2 net fırsattan yararlanamadı.

Taraftarın sabrı taştı! Fenerbahçe tribünleri takım önde giderken tek bir futbolcuyu yuhaladı

5 DAKİKADA 2 FIRSAT

37. dakikada Fenerbahe çok etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin uzak köşeye düşündüğü plasesi direğin yanından auta gitti. Rossi, boş pozisyondaki Valencia'ya pas vermek yerine şutu seçti. İlk yarının son anlarında çaprazda Uğurcan'la karşı karşıya kalan Uruguaylı futbolcu, topla fazla oyalanınca savunma araya girdi. Trabzonspor'un taç kullanmasıyla pozisyon sonuçlandı.

Taraftarın sabrı taştı! Fenerbahçe tribünleri takım önde giderken tek bir futbolcuyu yuhaladı

ROSSI'YE PROTESTO

Tribünler hep bir ağızdan Rossi'yi ıslıkladı. Uruguaylı futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden uğultu koptu. Sosyal medyada da Rossi için çok sert paylaşımlar yapıldı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelileri çileden çıkartan futbolcu! Tribünler takım önde giderken sadece onu yuhaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçelileri çileden çıkartan futbolcu! Tribünler takım önde giderken sadece onu yuhaladı - Son Dakika
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