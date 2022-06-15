Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz - Son Dakika
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Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz

15.06.2022 17:07

Bir dönem Ukrayna Milli Takımı'nda görev alan Myron Markevych, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu karşılaşmasını değerlendirdi: "Fenerbahçe gibi bir rakibin Dinamo Kiev'e zorluk çıkarabileceğini düşünmüyorum."

Sporx'de yer alan habere göre; Fenerbahçe- Dinamo Kiev mücadelesini değerlendiren teknik direktör Myron Markevych, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler söyledi.

"FENERBAHÇE GİBİ BİR RAKİP KİEV'E ZORLUK ÇIKARMAZ"

Markevych, bu eşleşmede Dinamo Kiev'in favori olduğunun üstünde durarak:"Fenerbahçe gibi bir rakibin Dinamo Kiev'e zorluk çıkarabileceğini düşünmüyorum. Evet, Türkler'in çok ciddi bir tribün desteği olacaktır ama futbolu tribünler oynamıyor. Bence Dinamo Kiev için kötü bir eşleşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı teknik adamdan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: 'Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz'

"KADROLARINDA ÇOK FAZLA YAŞLI OYUNCU VAR"

Sözlerine devam eden Myron: "Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izledim. Kadrolarında çok fazla yaşlı oyuncu var. Temmuz ayında Dinamo Kiev ile oynayabilecek kadar hazır olacaklarını düşünmüyorum. Dinamo Kiev'in turu atlamak için şansı çok daha fazla" dedi.

İLK MAÇ POLONYA'DA

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaşacağı ilk maç Ukrayna'daki savaştan dolayı 19/20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. İstanbul'daki rövanş ise 26/27 Temmuz'da olacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz - Son Dakika


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