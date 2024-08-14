Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda

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Fenerbahçe'nin kadro yetersizliğine isyan eden taraftarlar, sosyal medya aracılığıyla Avrupa Yakası dizisinden ''Yapboz gibi hep bir şey eksik'' repliğiyle yönetime göndermede bulunuyor.

14.08.2024 16:08
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Süper Lig devi Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Fransız ekibi Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN SAHNE VİRAL OLDU

Devler Lig'i hasreti 16 yıla çıkan ve bu duruma isyan eden taraftarlar, maç sonu sosyal medya aracılığıyla Avrupa Yakası dizisinden "Yapboz gibi hep bir şey eksik" repliğiyle yönetime göndermede bulunuyor. Bir türlü orta saha transferi yapamayan Fenerbahçe'de taraftarlar 20 sene önce çekilen bir sahneyi viral yaptı.

"YAPBOZ GİBİ HEP BİR ŞEY EKSİK"

Yıllar öncenin sevilen dizisi Avrupa Yakası'nda Ata Demirer'in canlandırdığı Volkan karakterinin söylediği sözler aradan geçen yıllara rağmen hâlâ güncelliğini koruyor. "Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda." diyen karakteri kendi yerine koyan taraftarlar, videoyu "Bu sezon biz." üst başlığıyla sosyal medyada birçok kez paylaştı. O video binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda

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Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdal Önder: Haa haa haaa 16 1 Yanıtla
  • ferhat eser: fenerbahçeye david souza gibi golcü lazım adam iyi golcüydü bulun david gibi adam brezilyada tekrardan 7 5 Yanıtla
  • Ankara null: cok hakli parayi icerdekiler cebe atiyor ne olacaktiki futbolcu kazanacakta onlar bakacakmi hey yavrum heyyyy 10 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Cuk diye oturmuş diye deyim vardır ya aynen öyle.. Sürekli bir şeyler eksik fred in alternatifi yok geçen yıl da yoktu adam sakatlandı şampiyonluk gitti levent mercanı alana kadar fred kalitesinde bir oyuncu alsaydın bunlar olmazdı. Dünyanın en iyi teknik direktörünü getir gerisi yok nerde kaldı verilen sözler hani şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak diyordun Ali Koç. Fred e alternatif oyuncuyu almayı bırak takımın diğer en iyi oyuncusu ferdiyi de satıyorsun.. Bu takımdan bi cacık olmaz ben olsam mourinho yerine çeker giderim kariyerini bitirecek fenerde. 6 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Sabır sabır nereye kadar bu takım bizi hasta etti. 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Morinyo var okadar para morinyoya gidiyor ,:) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda - Son Dakika
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