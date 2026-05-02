Fenerbahçe\'yi bekleyen büyük tehlike

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalan Fenerbahçe, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Sarı-lacivertliler, ligin 32. haftasında kendi evinde RAMS Başakşehir’i konuk ederken sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAPISINI İKİNCİLİK KOLTUĞU AÇIYOR

Lig yarışında ikincilik koltuğunu kaybetmek istemeyen Fenerbahçe için sezonun geri kalanındaki en büyük motivasyon kaynağı Şampiyonlar Ligi bileti. Kanarya, ligi ikinci sırada tamamlaması halinde "Devler Ligi" serüvenine 2. ön eleme turundan dahil olacak. Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirememesi halinde Devler Ligi hayalini 1 yıl daha erteleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk muhtemel rakipleri arasında İskoçya'dan Celtic, Avusturya'dan Sturm Graz ve Polonya'dan Gornik Zabrze bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu turu geçmeyi başardığı takdirde, gruplara kalmadan önceki son durak olan play-off aşamasında çok daha dişli rakiplerle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler eğer play-off turuna kalırsa, seri başı olma durumuna göre Avrupa futbolunun köklü kulüpleriyle eşleşecek. Bu aşamadaki muhtemel rakipler arasında Portekiz devi Benfica, Belçika'dan Club Brugge, Fransa'dan Lille ve Norveç'in yükselen değeri Bodo/Glimt yer alıyor.