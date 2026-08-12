Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak

Fenerbahçe\'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak
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Fenerbahçe'yi yoğun bir maç programı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 günlük süreçte iki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması ve üç Süper Lig mücadelesi olmak üzere toplam 5 kritik maça çıkacak.

Fenerbahçe, 15 Ağustos ile 30 Ağustos arasındaki 15 günlük süreçte 5 karşılaşma oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin fikstürü şöyle:

15 Ağustos | Süper Lig

  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

  • Fenerbahçe - Olimpik Lyon

22 Ağustos | Süper Lig

  • Fenerbahçe - Konyaspor

26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

  • Olimpik Lyon - Fenerbahçe

30 Ağustos | Süper Lig

  • Samsunspor - Fenerbahçe

LYON İLE İKİ KRİTİK MAÇ

Sarı-lacivertliler, yoğun fikstür içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Olimpik Lyon karşısında iki kritik mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 18 Ağustos'ta Lyon'u konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

SÜPER LİG'DE ÜÇ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe aynı süreçte Süper Lig'de de üç karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ne konuk olacak, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanına çıkacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    dizi_kitap_film_siir (İnstgram ve Tiktok) Kadroda tam 39 oyuncu var. 3 Forvet, 10 Orta Saha, 8 Kanat, 13 Defans ve 5 Kaleci. Bu kadar adamı ne yapacak bu takım. Kardeşim Kerem, İrfan Can, Oğuz, Mimovic, D.Carlos, Becao, İrfan Can E. , Livakovic, Kamil Efe, Bartuğ, Ambrabat, Mert Hakan, Emre Demir, Cengiz ve Çağrı. Bu adamların hiç biri Fenerbahçe Takımımın oyuncusu değil. Teknik Direktör hele hiç ama hiç değil. Yıllardır Bu Takıma gönül veren insanlar olarak. Yazıktır ya !!! Beğenmediğiniz Kante tek başına oynuyor... 1 0 Yanıtla
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