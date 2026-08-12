Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak
Fenerbahçe'yi yoğun bir maç programı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 günlük süreçte iki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması ve üç Süper Lig mücadelesi olmak üzere toplam 5 kritik maça çıkacak.
Fenerbahçe, 15 Ağustos ile 30 Ağustos arasındaki 15 günlük süreçte 5 karşılaşma oynayacak.
Sarı-lacivertlilerin fikstürü şöyle:
15 Ağustos | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Fenerbahçe
18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
- Fenerbahçe - Olimpik Lyon
22 Ağustos | Süper Lig
- Fenerbahçe - Konyaspor
26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
- Olimpik Lyon - Fenerbahçe
30 Ağustos | Süper Lig
- Samsunspor - Fenerbahçe
LYON İLE İKİ KRİTİK MAÇ
Sarı-lacivertliler, yoğun fikstür içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Olimpik Lyon karşısında iki kritik mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 18 Ağustos'ta Lyon'u konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
SÜPER LİG'DE ÜÇ KARŞILAŞMA
Fenerbahçe aynı süreçte Süper Lig'de de üç karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ne konuk olacak, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanına çıkacak.
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