Fenerbahçe\'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'dan üzücü haber geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 83 yaşındaki deneyimli teknik adam, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Rio de Janeiro'nun Barra da Tijuca bölgesinde bulunan Samaritano Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan kontrollerin ardından Parreira'ya, lenf sisteminde görülen bir kanser türü olan Hodgkin lenfoması teşhisi konulduğu açıklandı. Tecrübeli teknik adamın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Carlos Alberto Parreira, Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe ile elde ettiği başarıyla hafızalara kazınmıştı. Brezilyalı çalıştırıcı, 1995-96 sezonunda sarı-lacivertli ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girmişti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Parreira yalnızca kulüp kariyeriyle değil, milli takım düzeyindeki başarılarıyla da futbol tarihine adını yazdırdı. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda kondisyoner olarak görev yapan deneyimli futbol adamı, 1994 Dünya Kupası'nda ise teknik direktörlük koltuğunda oturarak Brezilya'yı dünya şampiyonluğuna taşıdı.

FUTBOL DÜNYASI ENDİŞELİ

Futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Parreira'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Brezilyalı teknik adam için futbol dünyasından çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmaya başlandı.