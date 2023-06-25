Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım

25.06.2023 10:41

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Newcastle United ve Napoli, 20 milyon euroya kadar çıkan tekliflerde bulundu. Ancak Başkan Ali Koç, futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun altına genç yıldızı satmak istemiyor. Ferdi Kadıoğlu ise kulübün kararına saygı duyacağını belirterek, son kararın yeni teknik direktör ile yapılacak kadro planlaması sonrası verileceğini söyledi.

Bu sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için Newcastle United ve Napoli, 20 milyon euroya kadar çıktı. Başkan Ali Koç, iki kulüpten de serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroya isterken, gelen teklifleri Ferdi Kadıoğlu'nun babasına da iletti. Futbolcu ve babasından gelen yanıt ise Koç'u oldukça mutlu etti.

TEKLİFLER 20 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sporx'te yer alan habere göre, Newcastle United ve Napoli, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi 20 milyon euroya kadar çıkardı. Başkan Ali Koç, futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euronun altına genç yıldızı satmak istemiyor.

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"SON SÖZ SİZİN BAŞKANIM"

Koç her şeye rağmen gelen teklifleri Ferdi Kadıoğlu'nun babasına ve genç yıldıza ileterek fikirlerini sordu. Ferdi Kadıoğlu, "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım." ifadelerini kullandı. Bu yanıt Koç'u oldukça mutlu etti.

SON KARAR YENİ HOCADAN SONRA VERİLECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu için son kararı yeni hocanın gelmesinin ardından verecek. Yeni teknik direktör ile yapılacak kadro planlaması sonrası genç yıldızın akıbeti belli olacak.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım - Son Dakika
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