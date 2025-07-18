Ferdi Zeyrek Anısına Tekvando Turnuvası Başladı

Yunusemre Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen Kulüplerarası Minikler Tekvando Turnuvası başladı.

Yuntdağı Ortaköy'de düzenlenen turnuvaya 14 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 9-11 yaş grubundaki sporcuların katıldığı organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu ve Yunusemre Belediyespor iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

20 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek turnuvanın açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Tekvando Federasyonu Üyesi Ünal Karadağ, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Budak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında Türkiye Tekvando Federasyonu Üyesi Ünal Karadağ, "Türk sporunu ileri taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerimize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise konuşmasında, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Ferdi Zeyrek başkanımızı anmak için düzenlenen bu turnuvada önemli olan kardeşliği, sosyal çevreyi geliştirmek ve onurlu şekilde spor yapmak. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporcular kortej yürüyüşü yaptı. İlk gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Turnuva, 20 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. - MANİSA