Ferdi Zeyrek'ten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına Ziyaret - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'ten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına Ziyaret

Ferdi Zeyrek\'ten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nı ziyaret ederek sporlara başarılar diledi. Ziyarette Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın takımın kuruluş sürecini anlattı ve kadın sporunun önemine vurgu yaptı.

21.09.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Lidya Garden City Turgutlu Belediye spor Kadın Basketbol takımını konuk etti. Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 12 bin 500 evladımız var. Onlara 17 farklı branşta destek sağlıyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ziyarette bulundu. Ziyarette Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş ve Hüseyin Maliz, Turgutlu Belediyespor Başkan Yardımcısı Emrah Kanık, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Baş antrenör İstemihan Örücü ile teknik heyet yer aldı.

Başkan Zeyrek başarılar diledi

Sporculara başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Çetin başkanım sağ olsun. Sizin gibi genç kardeşlerime hem kişisel yeteneğinizi geliştirmek adına hem de şehri temsil etmek adına böyle imkanlar sağlamış. Hocalarımızın da emeklerine sağlık. Size inanmış bir başkan ve yönetimle birlikte şehri temsil eden tek kadın basketbol takımısınız. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 12 bin 500 evladımız var. Onlara 17 farklı branşta destek sağlıyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi.

Basketbol takımının kuruluş sürecini anlattı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın kuruluş sürecini anlattı. Başkan Akın, "2019'da yerel seçimleri kazandıktan sonra kadın cinayetleri çok had safhadaydı. Turgutlu'da da bu tür etkinlikler maalesef zayıf kalıyordu. Hem sosyal mesajlar iletmek hem de çocuklarımızın spor alışkanlıklarını geliştirmek için kadın basketbol takımı kurduk. Bugüne kadar da çok iyi işlere imza attık" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımının kuruluş amacını anlatan videoyu da izledi. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e, 45 numaralı forma hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ferdi Zeyrek'ten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına Ziyaret - Son Dakika

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