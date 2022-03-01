Eczacıbaşı Dynavit'te final sevinci - Son Dakika

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini eleyen Eczacıbaşı Dynavit'te finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ile takım oyuncularından Simge Aköz, CSM Volei Alba'yı 3-0 yendikleri rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Faruk Eczacıbaşı, finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok heyecanlıyız, kupayı getirmeyi bekliyoruz. O zaman çok mutlu olacağız. Bu sene yeni bir takımla yola çıktık. Bundan sonra daha farklı bir yükseliş sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yetişmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından genç oyuncuların olmasını çok önemsiyorum. Bugünün gençleri yarının olgun oyuncuları olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin kadın voleybolunda çıkışta olduğunu aktaran Eczacıbaşı, "Bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu yapılaşmada Eczacıbaşı'nın çok rolü vardır, çorbada çok tuzumuz vardır. Biz Türkiye olarak bakıyoruz. Türkiye'nin daha yapacağı çok şey var ve zirvede kalması lazım." ifadelerini kullandı.

Ferhat Akbaş: "Umarım takım daha iyi oynayarak bütün kupaları alır"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş da maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bu yoğun fikstürde böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli. Son bir haftada 3 maç yaptık. Şimdi Avrupa finalindeyiz. Rakiplerle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Bütün kulvarlarda ilerliyoruz. İyi bir pozisyondayız. Umarım takım daha da iyi oynayarak bütün kupaları alır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaş, genç bir takıma sahip olmalarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Sporda en önemli şey denge sağlamak. Tabii ki genç jenerasyon geliyor ama başarıyla gelmesi lazım. Biz de bunun için çok çaba sarf ediyoruz, oyuncularımız çok çaba sarf ediyor. Bu yoğun tempoda gelişim göstermek, iyi oynamak ve kazanmak çok önemli bir detay. Biz de bunun için bütün çalışmamızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Umarım kupalar da gelmeye başlayacak."

Simge Aköz: "Çok güzel bir takım olduk"

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bugün takımımızın hem genç hem tecrübeli oyuncularının gücünü gördük. İki seti almamız yetiyordu aslında. Üçüncü sette genç arkadaşlarımızla çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Onlar da ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdi. Gurur duyuyorum herkesle. Güzel bir başarıya imza atıyoruz, çok güzel bir takım olduk."