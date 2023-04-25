Fernando Muslera, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada Muslera'nın hataları dikkat çekerken, deneyimli eldivenin maç sonu takım arkadaşlarına konuşma yaptığı ortaya çıktı.
Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçından sonra takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştiren deneyimli eldivenin, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum." dediği belirtildi.
Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli kaleci bu maçlarda kalesinde 25 gol görürken, 13 karşılaşmada da gole izin vermedi.
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