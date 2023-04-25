Fernando Muslera, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi - Son Dakika
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Fernando Muslera, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi

25.04.2023 15:04

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta olmayacak hatalar yapan Fernando Muslera, soyunma odasında tüm takımdan özür diledi. Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Uruguaylı file bekçisi, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada Muslera'nın hataları dikkat çekerken, deneyimli eldivenin maç sonu takım arkadaşlarına konuşma yaptığı ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM"

Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçından sonra takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştiren deneyimli eldivenin, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum." dediği belirtildi.

13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli kaleci bu maçlarda kalesinde 25 gol görürken, 13 karşılaşmada da gole izin vermedi.

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Son Dakika Spor Fernando Muslera, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fernando Muslera, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi - Son Dakika
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