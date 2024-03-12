Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum - Son Dakika
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Spor

Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum

Fernando Santos\'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.

12.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:20
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Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Santos, "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz.

Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz. Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Rakip, bizden daha iyi oynadı. Savunmada daha iyiydiler. Bizim hatalarımızdan faydalandılar. Sorumluluk hoca olarak öncelikle her zaman benimdir, sorumluluğu ben alırım. Taraftardan özür diliyorum bu nedenle. Rakip daha fazla çalıştı, bizim hatalarımızdan faydalandı. Biz de fırsat yarattık ama yeterli değildi. İçeride oyuncularla konuştuk. Daha başka bir performans göstermemiz gerekiyor. Bunları hep konuşuyoruz zaten. Rakibin daha önce ne yaptığını anlattık ama bugün istediklerimiz gerçekleşmedi. Taraftarımızdan özür diliyorum tekrar" dedi.

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Üzerinde baskı hissetmediğini belirten teknik adam, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konu hakkında sadece bir baskı hissedebilirim. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmek en önemlisi. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Fernando Santos, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum - Son Dakika

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