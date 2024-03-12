Fernando Santos\'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Santos, "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz.
Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz. Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Rakip, bizden daha iyi oynadı. Savunmada daha iyiydiler. Bizim hatalarımızdan faydalandılar. Sorumluluk hoca olarak öncelikle her zaman benimdir, sorumluluğu ben alırım. Taraftardan özür diliyorum bu nedenle. Rakip daha fazla çalıştı, bizim hatalarımızdan faydalandı. Biz de fırsat yarattık ama yeterli değildi. İçeride oyuncularla konuştuk. Daha başka bir performans göstermemiz gerekiyor. Bunları hep konuşuyoruz zaten. Rakibin daha önce ne yaptığını anlattık ama bugün istediklerimiz gerçekleşmedi. Taraftarımızdan özür diliyorum tekrar" dedi.
Üzerinde baskı hissetmediğini belirten teknik adam, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konu hakkında sadece bir baskı hissedebilirim. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmek en önemlisi. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Son Dakika › Spor › Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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