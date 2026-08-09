Festy Ebosele Erzurumspor'a Kiralandı
İstanbul Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele'yi Erzurumspor'a kiraladığını açıkladı.
İstanbul Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele'nin Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da forma giyeceği belirtildi.
Ebosele, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta bir gol kaydetti.
Kaynak: AA
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