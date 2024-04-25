Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri birçok spor dalında başarı elde etti - Son Dakika
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Spor

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri birçok spor dalında başarı elde etti

Van\'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri birçok spor dalında başarı elde etti

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarda büyük başarılar elde ederek isimlerini duyurdu. Okulun spordan sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici'nin rehberliğinde öğrenciler, il ve bölge birincilikleri elde ederek Türkiye şampiyonasında ter dökmeye hak kazandı. Öğrenciler, gelecek müsabakalar için antrenmanlarını sürdürüyor ve daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

25.04.2024 09:37
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri, birçok farklı spor dalında dereceler elde ederek ismini duyurmayı başardı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Fevzi Geyik Ortaokulu öğrencileri, akademik başarılarının yanı sıra; sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarda büyük başarı elde ediyor. Okul idarecileri tarafından anaokulu itibariyle öğrencilerin yetenekleri gözlemlenerek, başarılı oldukları alanlarda kendilerine rehberlik ediliyor. Bu çerçevede geçmiş tarihten bu yana özellikle de sportif başarılarıyla göğüs kabartan öğrenciler; bu yıl da halk oyunları, ragbi, judo, jimnastik ve futbol dalında bir çok başarı elde etti.

Fevzi Geyik Ortaokulunda yaklaşık 17 yıldır görev yapan spordan sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici'nin rehberliğinde birçok başarıya imza atan öğrenciler, katıldıkları son müsabakalarda il ve bölge birinciliği elde ederek, Türkiye şampiyonasında ter dökmeye hak kazandı. Öğrenciler, gelecek müsabakalar için okulun beden eğitimi öğretmenleri Mesut Malgaz ve Barış Yıldız ile Halk Oyunları Usta Öğretici Selami Karabulut ile Judo Antrenörü Rakip Aslan tarafından yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

"Daha büyük başarılar elde edeceğiz"

Fevzi Geyik Ortaokulu Müdürü İsa Turhan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Öğrencilerinin kentte ciddi başarılar elde ettiğini ve daha önceki başarılarına ise yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Turhan, "Halk oyunlarında öğrencilerimiz il birinciliği ve bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrencilerimiz ili temsilen Kütahya'ya gidecek. Ragbi Yıldız Kız Takımı yine Van'da birinci oldu, bölge yarışmalarında birinci ve ilimizi temsilen Mersin'de düzenlenecek müsabakalara katılacaktır. Ragbi Yıldız Erkek Takımı da ilde ikinci ve Kayseri'de ikinci oldu. Başarılarımız sürekli artarak devam ediyor. İdareci arkadaşlarımızda bu konuda öğrencilerimizin önünü açıyoruz" dedi.

Öğrencilerinin judo ve jimnastik sporlarında il ve bölge birinciliği alarak finale yükseldiklerini dile getiren Turhan, okullarda akademik başarının yanında sosyal, sportif ve kültürel anlamda da başarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Farklı dalda sportif faaliyetlere katılan öğrenciler ise il ve bölge birinciliği aldıktan sonra hedeflerinin takım olarak Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirterek, kendilerini yoğun tempoyla çalıştıran öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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