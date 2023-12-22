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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol'un da yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu eşleşmeleri açıklandı. Türkiye'den 3 takımın mücadele edeceği turun ilk maçları 10-11 Ocak'ta oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
22.12.2023 - 14:43,
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Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası'nda daha önce şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Tango Bourges Basket'in yer aldığı son 16 turunda 8 farklı ülke temsil ediliyor.

Son 16 turunda, Türkiye'den Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol da mücadele edecek.

Son 16 turu ilk maçları 10-11 Ocak'ta, rövanş maçları ise 18 Ocak'ta oynanacak.

Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Tango Bourges Basket (Fransa) - Beşiktaş

London Lions (Birleşik Krallık) - Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

Umana Reyer Venedik (İtalya) - VBW Arka Gdynia (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring - InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Spar Girona (İspanya) - Cadi La Seu (İspanya)

TTT Riga (Letonya) - Roche Vendee Basket (Fransa)

NKA Universitas Pecs (Macaristan) - Melikgazi Kayseri

Lattes- Montpellier (Fransa) - BDS Dinamo Sassari (İtalya)

Kaynak: AA
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