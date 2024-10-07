FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2024-2025 Başlıyor

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun perdesi yarın açılacak.

AA'nın basketbolda Avrupa Ligi sezonuna ilişkin hazırladığı dosya haberde, kadınlar mücadelesinin detayları ele alındı.

Kadın basketbolunun Avrupa'dan kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin temsil edecek.

İki Türk temsilcisi, ilk hafta maçlarını 9 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcileriyle deplasmanda oynayacak. C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda bulunan ÇBK Mersin ise Tango Bourges Basket ile mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk tur, 27 Kasım'da tamamlanacak. 11 Aralık'ta başlayacak ikinci tur müsabakaları, 28 Ocak 2025'te sona erecek.

Play-in maçları 19-26 Şubat'ta, 6'lı final ise 9, 11 ve 13 Nisan 2025'te yapılacak.

Yeni format uygulanacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yeni formatta oynanacak.

Organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Turnuvanın ikinci turunda 12 takım, 6'şarlı 2 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan 4 ekip, yarı final play-in oynama hakkı kazanacak. Üçüncü ve dördüncü basamaktaki takımlar çeyrek final play-in bileti alacak. Son iki sırada yer alanlar ise elenecek.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final play-in aşamasında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını doğrudan son 4'e yazdıracak. Elenen 2 ekip ise mücadelelerini çeyrek finalde sürdürecek.

Aynı formatın uygulanacağı çeyrek final play-in aşamasını kazanan takımlar, son 8'e yükselecek. Kaybedenler ise organizasyona veda edecek.

Şampiyon, 6'lı finalde belli olacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde play-in aşamasının ardından 6'lı final oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak bu organizasyonda ilk olarak play-in'de yarı finalin kaybedenleri ile çeyrek finalin kazananları karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, doğrudan yarı finale yükselenlerle kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmaları kazanan 2 ekip, adlarını finale yazdıracak. Kaybedenler ise üçüncülük maçı yapacak.

9 ülkeden 16 takım mücadele edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 9 ülkeden 16 takım sahne alacak.

Dört grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), DVTK (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya).

B Grubu: ÇBK Mersin, Tango Bourges Basket (Fransa), Zabiny Brno (Çekya), Olympiakos (Yunanistan).

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), KGHM BC Polkowice (Polonya).

D Grubu: Valencia Basket (İspanya), Uni Gyor (Macaristan), Umana Reyer Venezia (İtalya), ZVVZ USK Prag (Çekya)

Türk temsilcileri 3 şampiyonluk elde etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2 kez, Galatasaray ise bir defa şampiyonluk yaşadı.

2013-2014 sezonunda oynanan finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, Türkiye'ye bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Fenerbahçe ise son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, 2022-2023'te ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek, geçen sezon ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın tarihçesi

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Rekor Daugava Riga'da

Bu sezon 67. kez düzenlenecek organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen dönemde SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.