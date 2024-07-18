Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda ilk kez yeni formatıyla oynanacak turnuvanın 2024-2025 sezonu grupları belirlendi.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, C Grubu'nda Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya)/CSM Constanta (Romanya) arasındaki elemenin galibiyle mücadele edecek.

ÇBK Mersin ise Tango Bourges Basket (Fransa), Olympiakos (Yunanistan) ve Szekszard (Macaristan)-Zabiny Brno (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla B Grubu'nda yer alacak.

Beşiktaş ise grup aşamasında mücadele edebilmek için Basket Landes (Fransa) ile eleme müsabakaları oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurduğu takdirde A Grubu'nda Beretta Famila Schio (İtalya), DVTK HUN-Term (Macaristan) ve Perfumerias Avenida (İspanya) ile A Grubu'nda karşılaşacak.

Organizasyonda eleme maçları 18-25 Eylül'de oynanacak. Grup müsabakaları ise 9 Ekim'de başlayacak.