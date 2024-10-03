FIBA Kadınlar Süper Kupa\'da şampiyon Fenerbahçe Opet

Spor

Sarı lacivertliler, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu.

Çarşamba akşamı başlayan ancak tribün olayları nedeniyle perşembe gününe ertelenen ve kaldığı yerden devam eden maçta Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu.

NE OLMUŞTU?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile EuroCup finalisti Beşiktaş, dün karışı karşıya gelmişti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında skor4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderilmişti. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edilmişti. Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarılmıştı. Kulüpler arasında ve daha sonra FIBA ile yapılan görüşmeler neticesinde maçın bugün saat 16.00'da oynanmasına karar verilmişti.