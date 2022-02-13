Üye Girişi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu - Son Dakika

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu

13.02.2022 12:52

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Maviler'e kupayı getiren golü, uzatma devrelerinde Kai Havertz kaydetti. Bu zaferle Chelsea, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Maviler, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Chelsea-Palmeiras finali nefes kesti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu
Azpilicueta ve Chelsea Teknik Direktörü Tuchel şampiyonluğu kutluyor

HAVERTZ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Chelsea, 55. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçerken Palmeiras'ta Raphael Veiga bu gole 64. dakikada cevap verdi ve normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinin 117. dakikasında sahneye çıkan Kai Havertz attığı golle takımına şampiyonluğu getiren isim oldu.

Chelsea-Palmeiras finali nefes kesti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu
Kai Havertz'in gol sevinci

CHELSEA İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU

2012 finalini bir diğer Brezilya ekibi Corinthians'a kaybeden Chelsea, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Chelsea-Palmeiras finali nefes kesti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu
Şampiyon takımın madalyaları
YORUMLAR
500

Dünya Kupası, Palmeiras, Şampiyon, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement