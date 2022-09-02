FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

02.09.2022 18:06
FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti.

Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz.

FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor.

Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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