Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı - Son Dakika
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Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde "Milli Takımlar Gala Gecesi" düzenledi. Kadın ve erkek A Milli Voleybol Takımlarının katıldığı gecede Filenin Sultanları şıklıklarıyla dikkat çekerken, Zehra Güneş kırmızı elbisesiyle öne çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kadınlar ve erkeklerde düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği gerçekleştirdi.

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen geceye TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek A Milli Voleybol Takımları, teknik ekipler ve çok sayıda davetli katıldı.

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FİLENİN SULTANLARI ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin dikkat çeken isimleri arasında Filenin Sultanları yer aldı. Milli voleybolcular, tercih ettikleri kıyafetlerle gala gecesinde şıklıklarıyla öne çıktı.

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

ZEHRA GÜNEŞ KIRMIZI ELBİSESİYLE ÖNE ÇIKTI

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş ise gece için tercih ettiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Milli voleybolcu, gala gecesindeki şıklığıyla göz kamaştırdı.

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Zehra Güneş, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aykut keskiner aykut keskiner:
    Maaşallah 1 2 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Her sene yabancı futbolculara milyonlarca dolar, Euro akıtıp hiçbir başarı elde edemeyen futbol kulüpleri ve yöneticileri şu kızlardan utanin 0 1 Yanıtla
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