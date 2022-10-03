Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya

03.10.2022 11:20
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.

Milli takımın Almanya ile Polonya'nın Lodz şehrindeki Sport Arena'da oynayacağı müsabaka yarın 20.00'da başlayacak.

F Grubu'nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:

4 Ekim Salı

16.00 Tayland - Kanada

18.30 ABD - Dominik Cum.

20.00 Türkiye - Almanya

21.30 Sırbistan - Polonya

5 Ekim Çarşamba

16.00 Tayland - Almanya

18.30 Türkiye - Kanada

20.00 Sırbistan - Dominik Cum.

21.30 ABD - Polonya

7 Ekim Cuma

16.00 Sırbistan - Tayland

18.30 ABD - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Almanya

21.30 Polonya - Kanada

8 Ekim Cumartesi

16.00 ABD - Tayland

18.30 Sırbistan - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Kanada

21.30 Polonya - Almanya - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya 'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak 'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement