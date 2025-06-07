A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı. Bu sonuçla milli takımımız, turnuvada 3'te 3 ile yoluna devam etti ve sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.
Beijin Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup etti. İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.
Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 3'te 3'le başlayan Filenin Sultanları, dördüncü müsabakasında yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)
POLONYA: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)
SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7
SÜRE: 1 saat 51 dakika
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Polonya'yı da devirdi - Son Dakika
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