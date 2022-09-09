AXA Sigorta ve Türkiye Voleybol Federasyonu 'nun birlikte hayata geçirdiği Filenin Sultanları : Sebat belgeselinin Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın üç büyük turnuvada mücadele ettiği 2021 yazını anlatan ikinci bölümü En Uzun Yaz'ın galası gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları: Sebat belgeselinin ikinci bölümü En Uzun Yaz'ın galası yapıldı - Son Dakika

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