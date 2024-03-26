Filistin, Bangladeş'i 1-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etti

Spor

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında Filistin, deplasmanda Bangladeş'i 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nun 4. hafta maçında Bangladeş, başkent Dakka'daki Bashundhara Kings Arena'da Filistin'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 90+2. dakikasında Filistin'de Amid Mahajna kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarını 10 kişi oynayan Filistin, 90+4. dakikada Michel Termanini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Grubun diğer maçında Avustralya, deplasmanda Lübnan'ı 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla, Avustralya grupta 12 puanla lider durumdayken Filistin, 7 puanla ikinci sırada yer aldı ve gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımların üst tura çıkacağı organizasyonda 3. tura çıkmak için büyük bir avantaj elde etti.

Filistin'in, tarihlerinde ilk kez FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 3. tura çıkmak için son 2 grup maçında sadece bir puana ihtiyacı var. Grupta, Lübnan'ın 2 puanı, Bangladeş'in ise 1 puanı bulunuyor.