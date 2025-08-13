Filistinli Futbolcu Süleyman el-Ubeyd Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Filistinli Futbolcu Süleyman el-Ubeyd Hayatını Kaybetti

13.08.2025 13:24
İnsani yardım için giden Süleyman el-Ubeyd, saldırıda hayatını kaybetti. Eşi, mezheplerin korunmadığını vurguladı.

Gazze'nin güneyindeki sözde insani yardım dağıtım noktasına yardım almaya giden ancak hayatını kaybeden Filistin futbolunun önemli isimlerinden "Siyah İnci" ve "Filistin'in Pele'si" lakaplı Süleyman el-Ubeyd'in eşi, Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah kanalıyla tüm dünyaya cevap verdi.

Gazze'deki Eş-Şati, Batı Şeria'daki El-Amari kulüplerinde forma giyen, gol krallığı kazanan, 24 uluslararası maçta milli takımı temsil eden ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol atan Süleyman (41), 6 Ağustos'ta çocuklarına yiyecek getirmek için kuzeyden güneye kadar gitti ama bir daha geri dönemedi.

Tüm dünyaca tanınan bir futbolcu olması hasebiyle Süleyman'ın ölüm haberi UEFA tarafından paylaşıldı. Paylaşımda "'Filistinli Pele' Süleyman el-Ubeyd'e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti." ifadesi kullanıldı.

Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah ise 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?" ifadeleriyle Filistinli futbolcunun neden öldüğüne değinmeyen UEFA'ya tepki gösterdi.

Çocuklarının karnını doyurmak isterken canından oldu

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm Gazzeliler gibi defalarca göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan merhum futbolcunun eşi Dua el-Ubeyd, eşinin çocuklarına yemek getirmeye gittiğini ancak cansız bedeninin geldiğini söyledi.

Süleyman'ın 5 çocuğuna güzel bir hayat sunmak ve onlara futbolu öğretmek istediğini anlatan Dua, eşinin futbolu bir an bile bırakmadığını, arkadaşlarıyla statlarda ya da çocuklarıyla çadır kentte oynadığını dile getirdi.

Eşinin, yeğenleri ve kardeşiyle birlikte yiyecek almak için saat 05.00'de yola çıktığını ve saat 08.00 sularında yaralandıkları haberi geldiğini söyleyen Dua, eşinin oracıkta öldüğünü, yeğenlerinden pek çoğunun da yaralandığını ve hala tedavi gördüklerini aktardı.

Dua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar bana emanet onların karnını doyurmam lazım diyerek yola çıktı. Emanete iyi bak dedi. Son sözleri bunlar oldu. Emanetin, çocukları olduğunu o öldükten sonra anladım. Gidip gelmeyeceğini hiç düşünmemiştim."

Süleyman'ın bir futbolcu olarak korunması gerekirdi

Dua, "Süleyman neden öldü. Onun futbolcu olarak kariyerine devam etmesi gerekirken neden yardım noktasına gitti ve öldü. Muhammed Salah'a cevap vereyim. Süleyman yardım almaya gittiği için öldü. Onun futbol federasyonu ve FIFA tarafından korunuyor olması gerekirdi. Onu korumuş olsalardı, yardım almaya gitmezdi." dedi.

Dua, eşinin maaşının sadece bir gün karınlarını doyurmaya yettiğini, günlerce ekmek yiyemediklerini, bir ayı aşkın bir süredir evlerine un girmediğini ifade etti.

Paraya değil yiyeceğe ihtiyaçları vardı

Futbolcu Süleyman'ın yeğeni Ahmed el-Ubeyd ise aynı saldırıda yaralandı ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesinde tedavi görüyor.

Karnından, bacağından ve kolundan yaralanan ve ameliyat olan Ahmed, yardım dağıtım noktasına gidiş nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Paraya ihtiyacımız olduğundan değil yiyecek almak için oraya gittik. Bir kilo un 150 şekel olmuş. Bunu kimsenin almaya gücü yetmez. Kimin parası olsa biter. Gazze'de kim bir kilo una 150 şekel ödeyebilir. Biz de bu sebeple gittik. Tehlikeyi bile bile. Çocukları doyurmak için.

Rabbimizin dediği olur dedik. Yiyecek rızkımız varsa alırız yoksa yapacak bir şey yok. Erkenden yola çıktık. 07.30-08.00 gibi ateş açılmaya başlandı. Tanklardan, Quadcopter tipi dronlardan. Yerler ölü ve yaralılarla doluydu."

Süleyman sevilen bir futbolcuydu

Amcasının çok iyi bir futbolcu olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini söyleyen Ahmed, amcasının futbolu ve yaşamayı sevdiğini, çok gezdiğini, yaşı ilerlemiş olsa da fiziksel kondisyonu çok iyi olan bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Salah'ın, amcasıyla ilgili paylaşımda bulunmasına da değinen Ahmed, "Yahudiler onu kasıtlı bir şekilde öldürdü. Muhammed Salah bile onunla ilgili paylaşımda bulundu neden, çünkü herkesin sevdiği ve meşhur bir futbolcuydu." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Muhammed Salah, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Filistin, Futbol, gazze, Dünya, Medya, Spor, Son Dakika

