Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı

Zeljko Obradovic, hırsından hiçbir şey kaybetmemiş. Sırp başantrenör, 26 sayı önde olan takımının performansını beğenmedi, mola aldı. Obradovic, oyuncularını rehavete kapılmaması için sert şekilde uyardı. Başarılı hocanın fırçası sosyal medyada viral oldu.

"GERİ GETİRİRİM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Ali Koç'a seslenmişti. Yıldırım, "Basketbol şubesini bize ver, hemen Obradovic'i getireceğim. Takım nereden nereye gelmiş" çağrısında bulunmuştu.