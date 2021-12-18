Trabzonspor şampiyonluk yolunda gümbür gümbür devam ediyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u Djaniny ve Cornelius'un attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ligin ikinci sırasındaki Konyaspor'la puan farkı 9. Üç büyüklerden en yakın takipçi Fenerbahçe ile olan puan farkı da 15'e yükseldi.
Bordo-Mavililer'de Kuzey'in kralı Cornelius, ligde çektiği son 4 isabetli şutta 4 gol buldu. Uğurcan Çakır da ikinci yarının başında net bir pozisyonu kurtardı. Bordo-Mavililer'in futbolu taraftarını mest etti.
Son Dakika › Spor › Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi - Son Dakika Spor