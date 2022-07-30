Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Yarı Finali karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Efeleri, finalde 31 Temmuz Pazar günü TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: İHA

Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika

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