Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda yarı finalde

Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmuz Cuma günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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