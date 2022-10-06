Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi. Bu turda 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlı ekipte Ebrar Karakurt ve antrenör Guidetti'nin maç içindeki diyaloğu çok konuşuldu.

İZLEYENLERİ GÜLDÜREN ANLAR

Guidetti'nin bir pozisyon sonrası kendisine yaptığı uyarıya Ebrar Karakurt, "Not good ama" dedi. Guidetti ise milli yıldıza "Ne not good, watch watch" şeklinde cevap verdi. İkilinin İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuşması izleyenlerin yüzünü güldürdü.

SIRADAKİ RAKİP ABD

Milli takımı, şampiyonada Cuma akşamı ABD ve Cumartesi akşamı Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.