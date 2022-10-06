Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu! - Son Dakika
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!

06.10.2022 16:24

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci mücadelesinde Kanada'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un maç içerisinde hocası Guidetti ile olan ilginç diyaloğu dikkat çekti. Milli yıldız kendisine uyarıda bulunan antrenörüne, "Not good ama" derken Guidetti ise "Ne not good" ifadelerini kullandı. Karakurt'un İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuşması izleyenleri gülümsetti.

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi. Bu turda 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlı ekipte Ebrar Karakurt ve antrenör Guidetti'nin maç içindeki diyaloğu çok konuşuldu.

İZLEYENLERİ GÜLDÜREN ANLAR

Guidetti'nin bir pozisyon sonrası kendisine yaptığı uyarıya Ebrar Karakurt, "Not good ama" dedi. Guidetti ise milli yıldıza "Ne not good, watch watch" şeklinde cevap verdi. İkilinin İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuşması izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Ebrar Karakurt'un kendisine uyarıda bulunan Milli Takım hocasına kullandığı kelimeler olay oldu

SIRADAKİ RAKİP ABD

Milli takımı, şampiyonada Cuma akşamı ABD ve Cumartesi akşamı Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu! - Son Dakika
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