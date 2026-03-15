Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı - Son Dakika
Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir\'de Tamamlandı
15.03.2026 21:30
Flag Futbol Büyük Kadınlar 1. Etap Türkiye Şampiyonası İzmir'de sona erdi. 16 takım mücadele etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Flag Futbol Büyük Kadınlar 1. Etap Yeşilay Türkiye Şampiyonası, İzmir'de oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nun yan sahalarında dün başlayan karşılaşmalar bugün oynanan maçlarla son buldu.

Organizasyonun ilk etabına Savaşçılar Spor Kulübü, Maltepe Yıldız Spor Kulübü, Yıldız Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü, Kocaeli Armada Buz Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü, Esenyurt Ayyıldızlar Spor Kulübü, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü, Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü, Ege Dolphins Spor Kulübü, Koçlular Spor Kulübü, Ihlamurdere Spor Kulübü, Phoenix Spor Kulübü, İstanbul Çekmeköy Sportif Spor Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü, İTÜ Spor Kulübü ve Engin Hazır Spor Kulübü olmak üzere 16 takım katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili ve Flag Futbol Asbaşkanı Selçuk Görgülü, AA muhabirine, takımların müsabakalara iyi bir şekilde hazırlandığını, dereceye girmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Phoenix Spor Kulübü oyuncusu Damla Bozkurt ise müsabakalarda oyun kalitesinin artığını dile getirdi. Bozkurt, "O yüzden çok beklenmedik maç sonuçları olabiliyor ve bu açıdan bayağı keyifli bence. Sporun geliştiğini, oyuncuların ivme kazandığını görmek baya güzel. Çünkü herkes çok fazla emek veriyor." dedi.

İstanbul'da 11 Nisan'da düzenlenecek şampiyonanın 2. etabında 16 takımdan birbirleriyle eşleşmeyenler karşılaşacak.

Müsabakalar sonucu dereceye giren takımlar, 9 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek final etabında şampiyonluk kupası için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı - Son Dakika
