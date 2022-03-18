Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı

18.03.2022 13:55
Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, takımının son dakikada attığı gole sevinirken elini kırdığını açıkladı.

Ligde zor günler geçiren Everton, sahasında Newcastle United'ı 90+9. dakikada Alex Iwobi'nın golüyle 1-0 yendi. 25 puanla düşme hattının bir sıra üstünde yer alan Everton, bu zaferle büyük nefes aldı.

Lampard teknik direktörlüğe alışamadı! Gole sevinirken elini kırdı

ELİNİ KIRDI

90+3'te bulduğu golle Newcastle'ı yenen Everton büyük sevinç yaşadı. O sırada kulübede talihsiz bir kaza meydana geldi. Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard, son dakika golüyle gelen galibiyete sevinirken elini kırdı.

"HER MAÇ ALABİLİRLER"

Basın mensuplarının, "Galibiyet için kaç kemik daha feda etmeye hazırsın" sorusuna Lampard, "Her maç bir tane alabilirler" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Lampard, gole sevinirken elini kırdı Lampard, gole sevinirken elini kırdı

Frank Lampard, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:43 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:32 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 14:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement