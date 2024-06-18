Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle Fransa öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.

18.06.2024 00:02
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nun ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında D Grubu'nda Fransa ile Avusturya, Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

F Grubu

19.00 Türkiye - Gürcistan

22.00 Portekiz - Çekya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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