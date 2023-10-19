İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane katliamına tepki gösteren futbolculardan biri olan Karim Benzema ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çarpıcı bir açıklama yapmış ve futbolcunun Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu belirtmişti. Cezayir asıllı Fransız futbolcunun, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılması tartışılıyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Ntwork canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Darmanin'in bu sözleri sonrası Fransa'da Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması tartışılıyor. Ülkede bir grubun Filistin'e destek veren dünyaca ünlü golcüye tepkisi sürüyor.
Son Dakika › Spor › Filistin'e destek veren Benzema, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor - Son Dakika