Filistin'e destek veren Benzema, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane katliamına tepki gösteren futbolculardan biri olan Karim Benzema ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çarpıcı bir açıklama yapmış ve futbolcunun Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu belirtmişti. Cezayir asıllı Fransız futbolcunun, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılması tartışılıyor.

"BU GRUP AVRUPA'DA TERÖRİST OLARAK ADLANDIRILIYOR"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Ntwork canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI TARTIŞILIYOR

Darmanin'in bu sözleri sonrası Fransa'da Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması tartışılıyor. Ülkede bir grubun Filistin'e destek veren dünyaca ünlü golcüye tepkisi sürüyor.