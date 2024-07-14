Fransa, İspanya'yı yenerek FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı - Son Dakika
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Spor

Fransa, İspanya'yı yenerek FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı

Litvanya'da düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa, İspanya'yı 83-75 yenerek şampiyon oldu. Fransa, devreyi önde tamamladığı maçı kazanarak organizasyonda birinci oldu. İtalya ise Almanya'yı 70-48 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Türkiye ise Letonya'yı 72-52 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada bitirdi.

14.07.2024 22:33
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Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 83-75 yenen Fransa, şampiyon oldu.

Litvanya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi.

Devreye 41-36 önde giren Fransa, maçı da 83-75 kazandı ve organizasyonda şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya, Almanya'yı 70-48 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye ise klasman maçında Letonya'yı 72-52 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada bitirmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa, İspanya'yı yenerek FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı - Son Dakika
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