Fransa, İspanya'yı yenerek FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı

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Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 83-75 yenen Fransa, şampiyon oldu.

Litvanya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi.

Devreye 41-36 önde giren Fransa, maçı da 83-75 kazandı ve organizasyonda şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya, Almanya'yı 70-48 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye ise klasman maçında Letonya'yı 72-52 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada bitirmişti.