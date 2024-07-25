Fransız Olimpiyat Sporcusu Başörtüsüyle Açılış Törenine Katılamayacak - Son Dakika
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Fransız Olimpiyat Sporcusu Başörtüsüyle Açılış Törenine Katılamayacak

Fransız Olimpiyat Sporcusu Başörtüsüyle Açılış Törenine Katılamayacak

Fransa'yı temsil edecek olan Sounkamba Sylla, laiklik prensipleri sebebiyle başörtüsüyle açılış törenine katılamayacak. Fransa Olimpiyat Komitesi, Sylla'nın özel tasarım bir şapkayla törene katılmasına izin verdi. Fransa'da din ve devlet işlerinin ayrımını güvence altına alan laiklik yasaları bulunuyor.

25.07.2024 18:08
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Olimpiyatlar'da 400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek olan Sounkamba Sylla, ülkenin laiklik prensipleri sebebiyle açılış törenine başörtüsüyle katılamayacak.

Sylla, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ülkende düzenlenen Olimpiyatlar'a seçiliyorsun, ama başörtüsü taktığın için açılış törenine katılamıyorsun" yazdı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ve diğer Olimpik sporculardan Fransa'ya tepki geldi.

Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, 24 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada "vatandaşlarımız bizden sekülerizm ilkelerine uymamızı bekliyor, ama aynı zamanda herkesin iyi hissetmesini sağlayacak çözümler için de yaratıcı olmalıyız" dedi.

Ardından Fransa Olimpiyat Komitesi, Sylla'nın açılış törenine özel tasarım bir şapkayla katılmayı kabul ettiğini duyurdu.

Şapkanın, Fransa Olimpiyat takımının kıyafetleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanacağı belirtildi.

Sylla da sosyal medya hesabından "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet anlaştık" şeklinde bir paylaşım yaptı.

26 yaşındaki Fransız koşucu, geçtiğimiz yıllarda birçok yarışa başörtüsüyle katıldı.

Ama Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, Fransa Atletizm Federasyonu'nun laiklik prensibini gerekçe göstermesinin ardından şapka ile yarıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin başörtüsü ya da dini kıyafetleri yasaklayan bir kuralı yok.

Olimpiyatlar süresince Fransa'da yarışacak yabancı ülke vatandaşlarına yönelik de yasal kısıtlama söz konusu değil.

Ancak eşitlik ilkesi gereğince olimpiyatlarda görev alan Fransa sporcularının dini kıyafet giymeleri yasak.

2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz Cuma günü başkent Paris'te yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Fransa'nın tartışmalı laiklik yasaları

Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlık nüfusuna sahip Fransa'da, din ve devlet işlerinin ayrımını güvence altına alan katı laiklik yasaları var.

Bu yasalar kapsamında kamu çalışanları ve öğrencilerin, kamu kuruluşlarında dini sembol ve kıyafet giymeleri yasak. Hak grupları, bu yasaların ülkedeki Müslümanlara yönelik fiili ayrımcılık olduğunu savunuyor.

Reuters'ın haberine göre, Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı David Lappartient, olimpiyat sporcularının da kamu sektörü çalışanlarıyla aynı yasalara tabi olduğunu söyledi.

Lappartient, "Başka ülkelerde bu bazen anlaşılmıyor olabilir, ama Fransa'da [laiklik] bizim genlerimizde var" dedi.

Fransız spor kurumları daha önce de farklı disiplinlerde ülkelerini temsil eden kadın sporcuların başörtüsü takmasını yasaklamıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Fransız Olimpiyat Sporcusu Başörtüsüyle Açılış Törenine Katılamayacak - Son Dakika

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