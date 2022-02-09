Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Mert Güzengene, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atakaş Hatayspor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.10'uncu dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında, Adekugbe, penaltı noktasının solundaki Kahraba'yı gördü. Kahraba'nın topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta kaleci Diogo gole izin vermedi.14'üncü dakikada Hatayspor'da Diouf'un pasıyla ceza sahası yayının solunda topla buluşan Saint-Louis arka direğe çevirdi. Kahraba'nın vuramadığı ve savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Diouf altı pasın önünde vurdu, top yine savunmadan döndü. Bu kez da kale önünde Onur Ergün pozisyonu tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.20'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Ghacha'nın sağ kanattan ortasında Hakan Özmert ceza sahası sol içinde topla buluştu ve sert vurdu. Kaleci Munir sağına giden topu kornere çeldi.34'üncü dakikada gelişen atakta Hataysporlu Saint-Louis'in sağ kanattan yerden ortasında Antalyaspor savunmasında Veysel Sarı'dan seken top, arka direkte Kahraba'nın önünde kaldı. Kahraba müsait pozisyonda yakın direğe sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.45+1'inci dakikada Hatayspor'da sarı kartı olan Fatih Kurucuk, Ghacha'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.57'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası yayının gerisinden attığı ara pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Wright, hafif çaprazdan sert vurdu. Kaleci Munir topu çeldi.63'üncü dakikada Antalyaspor'da ceza sahası sol çaprazında çizgi üzerinde topla buluşan Ghacha, uzak direğe plasesini yaptı. Kaleci Munir uzandı ve topu kornere çeldi.71'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan kullanılan kornerde Hakan Özmert kale önüne ortaladı. Hatayspor savunmasından seken top, sol çaprazdaki Güray Vural'ın önünde kaldı. Güray, ceza sahasına girer girmez, sol çaprazdan uzak direğe yerden vurdu. Savunmaya da çarpan top kornere gitti.83'üncü dakikada gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sol kanattan yerden ortasında Ndao altı pasın önünde topu kontrol etti. Sut açısını kaybeden Ndao kendi etrafından döndü ve şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.87'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin sağ kanattan derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, ceza sahasına girer girmez çaprazdan kalecinin sağına yerden sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atakaş Hatayspor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

- Hatay