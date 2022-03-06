Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

-Groenendijk: Çok önemli bir galibiyet elde ettik

-Çalımbay: Antalyaspor ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı

Adem AKALAN/ANTALYA, - FRAPORT TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile DemirGrup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamada bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 28'inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor'u Fernando Martins'in frikikten attığı golle 1-0 mağlup ederek, ligde iç sahada yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkardı. Kırmızı beyazlı takım aldığı galibiyetle ligde puanını 35'e çıkardı. Maçın ardından Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile DemirGrup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.GROENENDİJK: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİKFraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Belki en iyi iç saha maçımızı oynadık diyemeyebiliriz ancak genel anlamda hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyuz. Normalde iç sahada topu tutup, yaptığımız hücumlarla maçları kazandığımız bir görüntü veriyorduk. Maalesef bugün bunu başaramadık. Sonuçta önemli olan 3 puanı aldık. Bu tip maçlarda özel an ve özel oyunculara ihtiyaç vardır. Ne mutlu bize ki bizde öyle bir oyuncu var. Fernando Martins çok kritik bir anda çok güzel bir frikik golüyle bize 3 puanı getirdi. Ligdeki sıralamamız ve rahatlamamız açısından çok önemli bir galibiyet elde ettik. Hoca ekibinden tutun, oyuncu grubundan, kulüpteki herkesi rahatlatan bir 3 puan oldu. Tabi daha iyi oynayabiliriz. Eksikliklerimizi değerlendirip Medipol Başakşehir maçına artan performansımızı yansıtmak istiyoruz. Yanılmıyorsam son 6 maçta tek bir gol yedik. Defansif anlamda bu şekilde Başakşehir karşısına çıkacağız. Umarım istediğimiz sonuçları oradan da alabiliriz" dedi."BASKI ALTINDA OYNAYAN BİR OYUNCU GRUBU VARDI"Puansal anlamda baskı altında oynayan bir oyuncu grubu olduğuna dikkat çeken Alfons Groenendijk, "Düşen bir performansımız vardı. 3 puan iyi ancak performansımızın da tempomuzun çok altında kalan bir ikinci yarıyı izlediğimizi kabul ediyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu düşündüğümüzde uzun zamandır puansal anlamdaki durumlardan dolayı belki baskı altında oynayan bir oyuncu grubu var. Bu da aslında kendi oyunumuzu korkak olarak sahaya yansıtmaya itti oyuncu grubunu. Kendi gerçek potansiyellerini sahaya yansıtamamalarının sebebi de bu olmuş olabilir. Yapmamamız gereken bir şekilde 1-0'dan sonra geriye çekildi. Bunu da çok daha iyileştirip aslında bu tür maçlarda daha çok gol üreterek daha rahat maçları bitirmemiz gerekiyor. Bunları da hafta içerisinde çalışacağız. Daha iyi futbol sergilememiz gerekiyor ancak son 6 haftada tek gol yiyen defans hattımız var. O yüzden defansta oynayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu şekilde ilerlemek önemli. Puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. Sakatlanarak oyundan çıkan Admir Mehmedi hakkında ise Groenendijk, "Maçtan sonra zamanım olmadı. Yarınki hastane durumundan daha net bilgi paylaşacağım" şeklinde oldu.ÇALIMBAY: ANTALYASPOR NE KADAR DEFANS OYUNCUSU VARSA OYUNA ALDI

Rıza Çalımbay, mücadele sonrası, "Biz ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Antalyaspor da iyi oynamadı. Maalesef frikikten yediğimiz golle devreyi kapattık. İkinci yarıya hem oyuncu hem taktik değişikliği olsun çok iyi başladık. Antalyaspor'u sahasından çıkarmadık. Bir sürü pozisyonlar yakaladık. Son pasları maalesef değerlendiremedik. Antalyaspor son 10 dakika elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı. Biz her türlü girişimi yaptık. Riske de girdik ama gol atamadık. Bizim için hakikaten üzücü bir mağlubiyet. Belki de rahat kazanacağımız bir maçtı ama olmadı. Bundan önce nasıl gol atamayıp kaybettiysek yine bunlardan bir tanesi oldu" dedi.