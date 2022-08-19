Antalyaspor'da hedef galibiyet - Son Dakika
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Antalyaspor'da hedef galibiyet

19.08.2022 11:55
Antalyaspor'da hedef galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılarda tek hedef, geçen sezon iç sahada mağlup ettiği bordo mavili takıma karşı galibiyet elde etmek.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlıların dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman neşe içinde geçerken, futbol sorumlusu Nuri Şahin, oynanan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak oyunculara ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Akdeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Trabzonspor maçına tam kadro çıkılacak.

TOPLAMDA 73 MAÇFraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor toplamda 73 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında oynanan 73 mücadelede Antalyaspor; 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 42 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 51 maçta ise kırmızı beyazlılar; 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 29 yenilgi ile sahadan ayrıldı.ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜNAntalyaspor ile Trabzonspor'un Antalya'da oynadığı maçlarda bordo mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Antalya'da oynanan maçlarda Antalyaspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Geçen sezon 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalayan, bu sezonun ilk haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak serisi son bulan Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u yenerek yeni bir seriyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, cumartesi günü Corendon Park Antalya Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez yapacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'da hedef galibiyet - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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